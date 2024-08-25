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Результаты Красмарафона «Жара». Победители полумарафона с рекордами соревнований – Денис Чертыков и Анна Викулова

Результаты Красмарафона «Жара». Победители полумарафона с рекордами соревнований – Денис Чертыков и Анна Викулова

24 и 25 августа в Красноярске прошел Красмарафо «Жара». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км.

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