И газ будет, и дамбу построят и даже школы: светлое предвыборное будущее Уссурийска

В конце июля на Уссурийск как из рога изобилия посыпались хорошие новости. Среди внезапных благ, которые грозят обрушиться на город: газифицированный частный сектор, новая дамба и строительство сразу двух школ на Междуречье за счет таинственного инвестора.
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