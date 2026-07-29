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Бахрейн в Малайзии, Катар... в Америке: Формула 1 вступает в эпоху абсурда

Бахрейн в Малайзии, Катар... в Америке: Формула 1 вступает в эпоху абсурда

Getty Images / Red Bull Content PoolСтатистиков, которые до сих пор не оправились от всех аномалий календаря ковидных сезонов, после событий уик-энда на Хунгароринге-2026 наверняка придется отпаивать успокоительным, рассуждает журналист британского Autosport Стюарт Коддлинг.

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