Бахрейн в Малайзии, Катар... в Америке: Формула 1 вступает в эпоху абсурда

Getty Images / Red Bull Content PoolСтатистиков, которые до сих пор не оправились от всех аномалий календаря ковидных сезонов, после событий уик-энда на Хунгароринге-2026 наверняка придется отпаивать успокоительным, рассуждает журналист британского Autosport Стюарт Коддлинг.