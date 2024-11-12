FT: Трампа в «плане» Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам Украины

Избранного главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в так называемом «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского заинтересовал пункт о доступе Запада к природным ресурсам бывшей советской республики.
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