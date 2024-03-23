«Панатинаикос» установил клубный рекорд по победам в Евролиге после смены формата

В 31-м раунде греческий клуб обыграл «Барселону» со счетом 89:81. Победа стала для «Панатинаикоса» 20-й в текущем розыгрыше, что является лучшим результатом команды после смены формата в сезоне-16/17, когда в Евролиге начали проводить полноценный регулярный чемпионат.