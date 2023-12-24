Глава МИД ЦАР заявила о желании страны войти в БРИКС

Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique Центральноафриканская Республика (ЦАР) хочет присоединиться к БРИКС, но есть определенный ряд критериев, которые не дают такой возможности, заявила министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон.
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