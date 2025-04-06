Почему сами же американцы не живут в "Барн-хаусах": недостаток, с которым они не хотят мириться

Традиционный анекдот в тему: Старый риэлтор поучает молодого: - Запомни, новичок, если тебе нужно продать сырой подвал - втирай клиентам, что это лофт, незаконный гараж на берегу моря - это апартаменты с прекрасным видом, старый сарай - барнхаус.