Ранее к Жулину перешли Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. С прошлого года у него тренируются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин.
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