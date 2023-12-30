ВК

Владимир Кирьянов

Неужели, наши космические силы не в состоянии обеспечить безопасность территории России? Якобы, им можно рассмотреть даже текст в книге из космоса. Почему не уничтожаются пусковые установки ВСУ на наших границах? Конечно, по Праге, как участника НАТО, мы не можем нанести ответный удар, но предельные санкции к Чехам обязаны применить. Кто не прыгает от мороза, как не чех!