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Why Mark Hamill Replaced Tim Curry As The Joker On Batman: The Animated Series

Why Mark Hamill Replaced Tim Curry As The Joker On Batman: The Animated Series

Tim Curry playing The Joker sounds like a fan's dream casting - so why was Mark Hamill brought in to replace him on Batman: The Animated Series?Tim Curry playing The Joker sounds like a fan's dream casting - so why was Mark Hamill brought in to replace him on Batman: The Animated Series?.

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