Чистый убыток «Россетей Сибирь» по МСФО вырос за 9 месяцев до 2,1 млрд рублей

Чистый убыток «Россетей Сибирь» по МСФО вырос за 9 месяцев до 2,1 млрд рублейЧистый убыток «Россетей Сибирь» по МСФО вырос за 9 месяцев 2024 года в 1,5 раза и составил 2,12 млрд рублей против 1,411 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.