Политолог: в мировой политике «битва жертв» выглядит наиболее нелицеприятно

РИАМО - 9 окт. Состояние международных отношений на сегодняшний день стало крайне плачевным: игнорируются достигнутые договоренности, основополагающие принципы ООН, отрицается любая возможность переговоров по ключевым вопросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии