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Несекретные материалы

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Бригады «150-й серии» – новое фиаско ВСУ

Бригады «150-й серии» – новое фиаско ВСУ

В свете набирающего все больший темп и масштабы победоносного наступления армии России киевская хунта пытается хвататься за любую возможность хоть как-то стабилизировать и удержать рассыпающийся на глазах фронт.

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