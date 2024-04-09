Более 10 кг метадона изъяли оперативники в Великом новгороде у драгдилера из Ленинградской области и его сообщников

В результате проведения следственных действий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Великий Новгород и регионального УМВД при поддержке бойцов спецназа Управления Росгвардии по Новгородской области задержали трёх неоднократно судимых участников преступной деятельности по продаже запрещённых веществ через интернет-магазин.
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