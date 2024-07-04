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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти определили параметры расчета налога на долгосрочные вклады

Власти определили параметры расчета налога на долгосрочные вклады, узнал РБК. Согласно проекту поправок ко второму чтению налогового законопроекта, срок действия длинного вклада по условиям банковского договора должен быть больше 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока.

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