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Борис Щербаков рассказал о съемках в сериале РЕН ТВ «Зло»

Борис Щербаков рассказал о съемках в сериале РЕН ТВ «Зло»

1 мая на телеканале РЕН ТВ покажут сериал «Зло» по одноименному роману Эдуарда Хруцкого. В детективе рассказывается об СССР времен «застоя», где коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела.

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