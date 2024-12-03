Россия решила следовать мировым трендам и дать бой фреонам. Расплатится за всё — потребитель

﻿﻿Цены на многие товары и позиции, очевидно, будут скорректированы в ближайшем будущем. Причина была совершенно неожиданной: наше правительство пересмотрело стандарты использования озоноразрушающих веществ, гидрохлорфторуглеродов и сокращения выбросов парниковых газов в холодильном оборудовании.