Россия решила следовать мировым трендам и дать бой фреонам. Расплатится за всё — потребитель

Цены на многие товары и позиции, очевидно, будут скорректированы в ближайшем будущем. Причина была совершенно неожиданной: наше правительство пересмотрело стандарты использования озоноразрушающих веществ, гидрохлорфторуглеродов и сокращения выбросов парниковых газов в холодильном оборудовании.
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