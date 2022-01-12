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Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

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