Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
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