Италия возрождает автобренды для привлечения инвестиций Китая

Итальянское правительство стремится возродить бренды Innocenti и Autobianchi, которые ранее принадлежали компании Stellantis, с целью предложить их китайским автопроизводителям для создания заводов на итальянской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии