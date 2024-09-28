⚡️Вторая "Луна" появится у Земли уже в это воскресенье Астероид захватит гравитационное притяжение и останется вращаться вокруг планеты до 25 ноября.
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⚡️Вторая "Луна" появится у Земли уже в это воскресенье Астероид захватит гравитационное притяжение и останется вращаться вокруг планеты до 25 ноября.