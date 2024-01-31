Жительница города Хабаровска признана виновной в участии в государственной измене, сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
Жительницу Хабаровска, отправлявшую деньги ВСУ, осудили за госизмену
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Всяких ведь насобирали в спешке , а теперь вот и расхлебываем
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6 час.
Александр Дамиров
По законам военного времени—расстрел.
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6 час.
леонид рыбаков
А КАК ЖЕ НАШИ ОЛИГАРХИ И ТЕ У КОГО БИЗНЕС В РОССИИ А СЧЕТА И ФИРМЫ И НАЛОГИ ПЛАТЯТ В СТРАНАХ НАТО .....Это друзья и братья власти .А МЫ ВООБЩЕ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВЕМ НЕ ПОЙМУ ????
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4 час.
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