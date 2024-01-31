Жительницу Хабаровска, отправлявшую деньги ВСУ, осудили за госизмену

леонид рыбаков

А КАК ЖЕ НАШИ ОЛИГАРХИ И ТЕ У КОГО БИЗНЕС В РОССИИ А СЧЕТА И ФИРМЫ И НАЛОГИ ПЛАТЯТ В СТРАНАХ НАТО .....Это друзья и братья власти .А МЫ ВООБЩЕ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВЕМ НЕ ПОЙМУ ????