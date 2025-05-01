Игровое подразделение Microsoft показывает рост доходов на 5%Microsoft объявила финансовые результаты за последний квартал, который охватывает месяцы с января по март 2025 года, и компании удалось добиться небольшого роста в своем игровом подразделении.
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