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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игровое подразделение Microsoft показывает рост доходов на 5%

Игровое подразделение Microsoft показывает рост доходов на 5%

Игровое подразделение Microsoft показывает рост доходов на 5%Microsoft объявила финансовые результаты за последний квартал, который охватывает месяцы с января по март 2025 года, и компании удалось добиться небольшого роста в своем игровом подразделении.

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