Мария Кожевникова опровергла слухи о своей пятой беременности

Недавно 39-летняя актриса Мария Кожевникова стала объектом слухов о пятой беременности. Актрису заметили на публичном мероприятии в Сочи, где она появилась в свободном платье, которое привлекло внимание к ее округлившемуся животу.
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