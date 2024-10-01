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Мария Кожевникова опровергла слухи о своей пятой беременности

Мария Кожевникова опровергла слухи о своей пятой беременности

Недавно 39-летняя актриса Мария Кожевникова стала объектом слухов о пятой беременности. Актрису заметили на публичном мероприятии в Сочи, где она появилась в свободном платье, которое привлекло внимание к ее округлившемуся животу.

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