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Китайский гуманоидный робот пробежал 100 метров быстрее Болта

Китайский гуманоидный робот пробежал 100 метров быстрее Болта

Китайский гуманоидный робот Lightning превысил результат самого быстрого человека в истории на дистанции 100 м.

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