В Ростовской области рыбак поймал редчайшего солнечного окуня

Каменский районный рыбак Михаил Лебедев совершенно случайно поймал редкую рыбу - солнечного окуня. Солнечный окунь – редкая рыба для донского региона, она обитала в водоеме хутора Михайловка Каменского района.
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