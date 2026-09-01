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Махамаджонов подписал трехлетний контракт с махачкалинским «Динамо» — о трансфере объявят после матча с «Зенитом»

Как стало известно Sport24, левый защитник узбекского «Андижана» Махмуд Махамаджонов подписал контракт сроком на 3 года с махачкалинским «Динамо».

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