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Китай

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Глава МИД КНР: Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Основным итогом диалога по примирению между палестинскими фракциями, состоявшегося в Пекине, является подтверждение того, что Организация освобождения Палестины /ООП/ является единственным законным представителем всего палестинского народа, заявил во вторник член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И.

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