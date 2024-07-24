Глава МИД КНР: Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Основным итогом диалога по примирению между палестинскими фракциями, состоявшегося в Пекине, является подтверждение того, что Организация освобождения Палестины /ООП/ является единственным законным представителем всего палестинского народа, заявил во вторник член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)