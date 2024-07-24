Глава МИД КНР: Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Основным итогом диалога по примирению между палестинскими фракциями, состоявшегося в Пекине, является подтверждение того, что Организация освобождения Палестины /ООП/ является единственным законным представителем всего палестинского народа, заявил во вторник член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И.