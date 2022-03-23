В России разрешили беспилотные автомобили без человека за рулем

Как сообщает «Коммерсант», полностью беспилотные автомобили, в которых необязательно присутствие человека, допущены к тестам на территории «Иннополиса» в Татарстане и на территории «Сколково» в Москве.
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