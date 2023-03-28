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Американцы спросили у "Ясеня" и узнали, что проиграют Третью мировую

Американцы спросили у "Ясеня" и узнали, что проиграют Третью мировую

В Washington Examiner рассказали о преимуществах русских подлодок класса "Ясень", с которыми американцы не в состоянии бороться по многим причинамВ журнале Washington Examiner вышла статья Тома Рогана о русских подводных лодках класса "Ясень".

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