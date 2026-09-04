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ИА Реалист

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Франция рискует потерять влияние в Персидском заливе

Франция рискует потерять влияние в Персидском заливе

ПАРИЖ (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон оказался между двух огней: его ближневосточная дипломатия вынуждена балансировать между двумя враждующими союзниками — Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

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