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Аргументы недели

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Полиция задержала пенсионерку за обман пожилой петербурженки на 5,8 млн

Полиция задержала пенсионерку за обман пожилой петербурженки на 5,8 млн

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 71-летнюю женщину после хищения 5,8 миллиона рублей. Полученные деньги подозреваемая передала другому участнику схемы.

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