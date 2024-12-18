Что подарить мальчику 12 лет на Новый год? Топ оригинальных и недорогих подарков

Согласно результатам исследования «Яндекс Маркета» и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), на Новый год родители чаще всего дарят мальчикам игрушечный транспорт, вертолеты, машины с радиоуправлением и строительные наборы.