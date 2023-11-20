БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • salnikovoleg salnikov
    Это тебе башку лечить надо. Видно не травили тебя чурки тухлым мясом и аджиками из гнилых помидор.Мигранты в приори...
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Шаткие новостройки: цены на «первичке» оторвались от земли и скоро рухнут

Шаткие новостройки: цены на «первичке» оторвались от земли и скоро рухнут

За счёт госбюджета на рынке недвижимости проворачиваются масштабные шахер-махеры Иван Рыбин Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press На программы субсидированной («льготной») ипотеки опять выделены несметные деньги, однако оживить рынок недвижимости эти меры почему-то не могут.

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