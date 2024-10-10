Во Флориде зарегистрировали почти 30 торнадо во время урагана "Милтон"

На Флориду обрушился ураган "Милтон", его максимальная скорость достигала более 160 км в час. Из-за того, что в США сейчас ночь, власти не могут точно оценить ущерб и проводить масштабные спасательные операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии