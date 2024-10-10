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Во Флориде зарегистрировали почти 30 торнадо во время урагана "Милтон"

Во Флориде зарегистрировали почти 30 торнадо во время урагана "Милтон"

На Флориду обрушился ураган "Милтон", его максимальная скорость достигала более 160 км в час. Из-за того, что в США сейчас ночь, власти не могут точно оценить ущерб и проводить масштабные спасательные операции.

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