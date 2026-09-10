Сергей Собянин рассказал о комплексной реставрации усадьбы Кузьминки

Усадьба Кузьминки — жемчужина Москвы, объединяющая около 40 памятников архитектуры. Над ее созданием трудились известные архитекторы и скульпторы — от Ивана Жеребцова и Матвея Казакова до Доменико и Александра Жилярди и Петра Клодта.
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