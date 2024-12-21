Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сэм Самуилович
    Новодел, что пытаются выдать за "древнее доказательство величия бритов...."Учёные выдвинули ...
  • Сэм Самуилович
    Очередная хрень, написанная безграмотным дятлом.Новуая теория о з...
  • Кирилл Морозов
    В моих глазах Илон всегда был гением, а он оказывается не такой уж создатель, раз заимствует идеи у нашего mail🤔Илон Маск анонсир...

Новуая теория о значении Стоунхенджа

Новуая теория о значении Стоунхенджа

Сооружение могло играть не только религиозную роль. Стоунхендж, один из самых загадочных памятников доисторического мира, мог быть возведён с целью объединить ранние земледельческие общины Британии в период культурных перемен и миграций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сэм Самуилович
Очередная хрень, написанная безграмотным дятлом.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх