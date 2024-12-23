Такого качественного 100-кратного зума на рынке ещё не было. Honor показала пример работы камеры флагманского смартфона Magic 7 RSR Porsche Design

Honor собирается представить Magic 7 RSR Porsche Design уже сегодня, 23 декабря, а пока что смартфон уже появился на официальном сайте Honor в цветах Provence Purple и Agate Grey с двух версиях: с 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ.
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