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Царьград

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Цыбульский: Катер "Оркан-2" доставит грузы в Арктику

Цыбульский: Катер "Оркан-2" доставит грузы в Арктику

В Архангельске спустили на воду автономный катер "Оркан-2" для работы в Арктике. Судно, способное транспортировать до 400 кг грузов, совершит первый рейс в Пертоминск.

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