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Milliyet: у Эрдогана и Байдена могут пройти переговоры в рамках саммита НАТО в Вильнюсе

Milliyet: у Эрдогана и Байдена могут пройти переговоры в рамках саммита НАТО в Вильнюсе

У турецкого лидера Тайипа Эрдогана может пройти встреча с американским коллегой Джо Байденом в рамках саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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