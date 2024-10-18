Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 18 октября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днём 18 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди.