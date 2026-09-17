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Царьград

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Куда туристы из России едут с друзьями: названы популярные направления

Куда туристы из России едут с друзьями: названы популярные направления

Эксперты назвали регионы, куда туристы из России предпочитают ездить вместе с друзьями.Краснодарский край, Алтай и Золотое кольцо возглавили список направлений, куда граждане России в 2026 году чаще всего отправлялись в компании друзей.

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