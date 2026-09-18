Мемуары брата принцессы Дианы: Карл III радовался её смерти как выигравший в лотерею

Граф Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, утверждает в своей новой книге, что тогдашний принц Уэльский, а ныне король Британии Карл III, в ночь гибели своей бывшей супруги в 1997 году говорил с ним, обрадовавшись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Разведка Эстонии ...
- А Сикорский ожидает...
- А Европа ищет перег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым