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Мемуары брата принцессы Дианы: Карл III радовался её смерти как выигравший в лотерею

Мемуары брата принцессы Дианы: Карл III радовался её смерти как выигравший в лотерею

Граф Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, утверждает в своей новой книге, что тогдашний принц Уэльский, а ныне король Британии Карл III, в ночь гибели своей бывшей супруги в 1997 году говорил с ним, обрадовавшись.

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