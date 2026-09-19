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ФедералПресс

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Захарова: «отменить» Россию не получилось

Захарова: «отменить» Россию не получилось

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. У Запада не получилось «отменить» Россию и теперь всем очевидно, что РФ была, есть и будет.

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