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Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины

Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины

В арсенале Индии находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, Германия ведет с Нью-Дели негласные переговоры о покупке боеприпасов для Украины через посредников, так как индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Россией.

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