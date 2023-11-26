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Арнальди о том, как победил Попырина в Кубке Дэвиса: «Не знаю, я играл довольно плохо. За меня активно болела команда, и это очень помогло»

Матч закончился со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Благодаря этому Италия повела у Австралии 1:0 в финале Кубка Дэвиса.

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