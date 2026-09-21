Политолог: Мерц очень самоуверен, но уже теряет связь с реальностью

Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший, что намерен остаться на посту, несмотря на серию неудач своей партии на выборах, демонстрирует самоуверенность на грани потери связи с реальностью.
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