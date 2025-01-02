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У Де’Аарона Фокса 35 очков при 13/16 с игры в победной встрече с «Сиксерс». В 4-й четверти лидер «Кингз» набрал 14

Лидер «Сакраменто» набрал 35 очков, 3 подбора и 4 передачи при 13/16 с игры. Калифорнийцы завершили матч рывком 15:0 и победили 113:107.

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