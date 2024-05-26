TradingShot прогнозирует, что биткоин достигнет $150 000

Биткоин оставался неопределенным с момента его падения, начавшегося в марте. После длительной фазы консолидации на рынке, особенно в отношении биткоина, теперь ожидается, что критический уровень сопротивления в 70 000 долларов может быть пробит.
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