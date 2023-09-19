Сценарии для США

Natalija Osminina

США ждет Великая Экономическая депрессия, война всех против всех и раскол на штаты. И как последняя точка- тектонические катастрофы. И США, конечно же оставят Украину. И именно в состоянии «заморозки»: "денег нет, но вы держитесь. Мы придем к вам на помощь после того, как подпитаемся Китаем". Но вернуться у них не получится.