Раз пошла такая пьянка…В общем, после текста про вероятность «заморозки» на украине (нет такой вероятности) стало очевидно, что нужно писать о вероятном будущем США.
Сценарии для США
Комментарии
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Natalija Osminina
США ждет Великая Экономическая депрессия, война всех против всех и раскол на штаты. И как последняя точка- тектонические катастрофы. И США, конечно же оставят Украину. И именно в состоянии «заморозки»: "денег нет, но вы держитесь. Мы придем к вам на помощь после того, как подпитаемся Китаем". Но вернуться у них не получится.
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