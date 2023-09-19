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Сценарии для США

Раз пошла такая пьянка…В общем, после текста про вероятность «заморозки» на украине (нет такой вероятности) стало очевидно, что нужно писать о вероятном будущем США.

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Комментарии
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Natalija Osminina
США ждет Великая Экономическая депрессия, война всех против всех и раскол на штаты. И как  последняя точка- тектонические катастрофы. И США, конечно же оставят Украину. И именно в состоянии «заморозки»: &quot;денег нет, но вы держитесь. Мы придем  к вам на помощь после того, как подпитаемся Китаем&quot;.  Но вернуться у них не получится.
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