Рестораны, кофейни, гриль-бары. Какие заведения общепита продают в Барнауле

Одной из причин сложившейся ситуации предприниматели называют сокращение предельного лимита доходов для применения патентной системы налогообложения Барнаульский рынок общественного питания столкнулся с заметным ростом числа заведений, выставленных на продажу, а некоторые проекты уже прекратили работу.
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