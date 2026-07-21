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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рестораны, кофейни, гриль-бары. Какие заведения общепита продают в Барнауле

Рестораны, кофейни, гриль-бары. Какие заведения общепита продают в Барнауле

Одной из причин сложившейся ситуации предприниматели называют сокращение предельного лимита доходов для применения патентной системы налогообложения Барнаульский рынок общественного питания столкнулся с заметным ростом числа заведений, выставленных на продажу, а некоторые проекты уже прекратили работу.

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